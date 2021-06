Ermittlungen in Rheinberg : Fremder fordert Kind auf, zu ihm ins Auto zu steigen

Rheinberg Die Polizei fahndet nach dem Fahrer eines roten VW Bulli mit Duisburger Kennzeichen. Er soll in Rheinberg einen neunjährigen Jungen aufgefordert haben, zu ihm ins Auto zu steigen. Vergeblich.

Die Polizei warnt vor einem Mann, der am Samstag einen neunjährigen Jungen im Rheinberger Ortsteil Millingen dazu aufgefordert haben soll, in sein Auto einzusteigen. Zwischen 15.30 und 17 Uhr habe der Unbekannte im Bereich der Kantstraße das Kind angesprochen, während er in einem Auto an diesem vorbeigefahren sei, berichtete die Polizei. Der Mann habe den Jungen aufgefordert, in den Wagen zu steigen, ansonsten würde seinen Eltern etwas passieren. Als sich das Kind geweigert habe, sei der Unbekannte davongefahren.