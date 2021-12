Corona-Schutzmaßnahmen in Rheinberg und Alpen : Schnelltester spüren Sorge wegen Omikron

Corona-Schutzmaßnahmen in Rheinberg und Alpen

Rheinberg/Alpen Die Omikron-Variante des Corona-Virus sorgt für Verunsicherung bei Menschen, die sich einem Schnelltest unterziehen. Viele wollen wissen, ob sie überhaupt erkannt werden kann.

Bislang ist noch nicht viel bekannt über die neue Corona-Virusvariante Omikron , die derzeit für Unsicherheit sorgt: Viele stellen sich die Frage, ob diese Variante überhaupt per Schnelltest herausgetestet werden kann oder ob durch Omikron verursachte Corona-Infektionen auf diese Weise nicht mehr nachgewiesen werden können.

Stefan Schulze, Betreiber der Testzentren an der Räderecke (Rheinberg, Bahnhofstraße), am Restaurant „Diabolus“ (Rheinberg, Xantener Straße) und auf dem Lemken-Parkplatz (Alpen) gibt ein kleines Stück Gewissheit und signalisiert: „Der Hersteller der bei uns verwendeten Testkits hat eine Garantie gegeben, dass auch eine mögliche Infektion mit der Omikron-Variante von den Schnelltests erkannt werde.“

Das heißt: Die eingesetzten Schnelltests zeigen bei ausreichend hoher Viruslast auch bei der Omikron-Variante ein positives Ergebnis an. Das bedeutet aber auch: Schnelltests können eine Infektion zwar nachweisen, aber nicht explizit, um welche Virusvariante es sich handelt. „Dazu bedarf es genauer Untersuchungen nach einem positiven PCR-Test“, so Schulze.

12 neue Fälle in Wermelskirchen

12 neue Fälle in Wermelskirchen : Erster Omikron-Fall im Rheinisch-Bergischen Kreis

Dem Bundestrend folgend, verzeichnet der Betreiber der drei Teststandorte in den vergangenen Wochen einen erhöhten Anteil positiver Schnelltestergebnisse. „Waren es zuvor bei 500 bis 600 Schnelltests durchschnittlich zwei positive Tests, sind es nun etwa zehn“, so Schulze, der sein Angebot zumindest bis zum 31. März 2022 aufrecht erhalten möchte.

Bei ihm gibt es auch an den Feiertagen die „Stäbchenprobe“. „Zwischen 10 und 18 Uhr ist das Zeitfenster – zumindest für einen der beiden Standorte“, bestätigt Schulze. Das Testzelt an der Bahnhofstraße bleibt zwar geschlossen, doch an den beiden anderen Standorten solle der Testbetrieb weiterlaufen.