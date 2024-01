Ausstellungseröffnung in Rheinberg Wie eine Nomadin in der Kulturlandschaft

Dabei fällt auf, dass Reduktion ihre Werke zunehmend beherrscht. Die Kunst des Weglassens, die Konzentration auf das Wesentliche, die Erkenntnis, dass weniger mehr sein kann. Katrin Roth: „Ich möchte zum Kern der Sache kommen.“ Eine Entwicklung, die es nicht nur in der Malerei, sondern auch in der Fotografie, in der Musik und auch in der Wortkunst gibt. Irgendwann muss man nicht mehr alle Botschaften, alle technischen Fähigkeiten und alles materiell Mögliche in ein Bild packen – weil man weiß, wo man steht, wo man hinmöchte und niemandem etwas beweisen muss. Wenn das gelungen ist, ist der Künstler ganz bei sich und ein Höchstmaß an Authentizität ist erreicht.