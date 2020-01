Kunstausstellung im Schwarzen Adler : Leichtigkeit in Schichten von Brigitte Dupont

Xanten/Rheinberg Die Xantener Malerin stellt ihre Werke in der Gaststätte Schwarzer Adler aus.

Die Xantener Künstlerin Brigitte Dupont (Foto: Ostermann) experimentiert gerne mit Farben und lässt ihrer Fantasie dabei freien Lauf. Welch vielseitige und ausdrucksstarke Werke auf diese Weise entstehen, will die Kulturinitiative Schwarzer Adler mit einer Ausstellung in der Gaststätte an der Baerler Straße 96 unter Beweis stellen. Die Vernissage ist am Sonntag, 5. Januar, um 17 Uhr.