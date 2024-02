Kunst in Rheinberg Die Farbe macht den Unterschied

Manchmal ist die Farbe wichtiger als das Motiv. Bei der Alpener Künstlerin Iris Jurjahn ist das so. „Ich versuche mit den Farben etwas auszudrücken“, sagt sie. „Dann geht es bei einem Porträt nicht so sehr um den Menschen, sondern um die Stimmung, die den Menschen und damit das Bild ausmachen.“ Sie sei keine Malerin, die sich an der Leinwand emotional leiten lasse, erzählt die freundliche Frau. Im kreativen Prozess gehe sie strukturiert und überlegt vor. „Aber natürlich spielen Emotionen eine Rolle.“