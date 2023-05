Ausstellung in Rheinberg Maler mit einer Vorliebe für Blaues

Die Farbe Blau sieht man oft in seinen abstrakten, flächigen Werken. „Das stimmt, ich habe ein Faible für Blau“, so Weiß. „Das ist Himmel und Meer, das ist ein Symbol für Ewigkeit und Weite, das mag ich.“ In die Blauflächen arbeitet der Künstler Formen ein, Segelboote zum Beispiel. Was sich halt so ergebe, wenn er in seinem Atelier in den kreativen Prozess einsteige. Beim Malen hört Weiß Musik. Irgendwas, nichts Bestimmtes. Klassik, Rock, Pop. Von der Stimmung lässt er sich beflügeln. „Das kommt auf die Tagesform an“, betont er. Wer seine Bilder betrachtet, sieht: Dieser Mann ist meistens gut in Form.