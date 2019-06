Ausstellung : Zehntklässler zeigen Rheinberger Ansichten im Stil von Vincent van Gogh

Rheinberg Bei einer Ausstellung in der Stadtbibliothek gibt es jetzt Rheinberger Bilder zu sehen, die im Stil des weltbekannten Künstlers Vincent van Gogh gemalt sind. Geschaffen haben diese Werke die Schüler der Freien Schule Niederrhein in Borth (Montessorischule) – und dies sogar zwischen dem Prüfungsstress.

Auch Nele gehört zu der kreativen Gruppe. Das Mädchen kommt jeden Tag von Essen zur Freien Schule Niederrhein in Borth angereist. Für ihr Kunstwerk fotografierte sie in ihrer Freizeit den Verteilerkreis an der Römerstraße und wertete ihn künstlerisch auf. Gleiches gilt für die anderen Schüler, die in ihren Werken Borth mit Esco und Kirche, Orsoy mit Kohlekraftwerk, Fährbrücke und Kirche sowie Rheinberg mit Blick auf das Rathaus, den Sportplatz, das Hotel am Fischmarkt, den Zollturm, die Kirche und den jüdischen Friedhof zeigen.