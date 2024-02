Musik aus Rheinberg Maja will einfach nur Maja sein

Sie ist nicht Billie Eilish und nicht Taylor Swift, sie will auch nicht singen wie Whitney Houston oder Mariah Carey. Maja Eysenbrandt sagt: „Ich will einfach nur Maja sein“. So nennt sich die 18-jährige Musikerin aus Orsoyerberg. Und sie geht es selbstbewusst an. Sie schreibt und singt eigene Songs und sie spielt Gitarre dazu. Am Freitag, 16. Februar, erscheint ihre erste Single. „Falling“ heißt das Stück, ein flotter, origineller Song auf halber Strecke zwischen Singer/Songwriter-Anmutung und kernigem Indie-Pop-Rock. Das fetzt, das geht in die Beine und das bleibt im Ohr. Schon nach den ersten Tönen spürt man: Maja hat’s drauf, hat Energie und Spielfreude und gehört gottlob nicht in die Depri-Jammerlappen-Songwriter-Ecke.