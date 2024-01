Obduktion am Montag Männliche Leiche am Rhein bei Eversael gefunden

Am Rhein bei Eversael ist eine Leiche entdeckt und geborgen worden. Wie die Freiwillige Feuerwehr Rheinberg und die Kreis Weseler Polizei übereinstimmend berichteten, gab es am Dienstag gegen 12.50 Uhr eine Alarmierung. Ein Passant habe die männliche Leiche im Bereich der Auskiesung Milchplatz entdeckt und daraufhin einen Notruf abgesetzt, erklärten die Einsatzkräfte. Über die Identität des Mannes ist noch nichts bekannt. Die Feuerwehreinheiten Borth/Wallach und Orsoy ließen ihre Boote an der Ossenberger Verladestation und am Orsoyer Fähranleger zu Wasser und erkundeten die Fundstelle. Die männliche Leiche war angespült worden und lag vermutlich wegen des zurückgehenden Hochwassers rund 20 Meter vom Ufer entfernt. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Weil der Fundort schwer zugänglich war, waren die Feuerwehrkräfte mit ihren Booten bei der Bergung des Verstorbenen behilflich. Ein Sprecher der Kreispolizei sagte, dass die Ermittlungen laufen. Am Montag soll die Leiche obduziert werden. Neben dem Leiter der Feuerwehr waren bei dem Einsatz unter anderem die Einheiten Orsoy und Borth/Wallach, der Rettungsdienst und die Polizei im Einsatz.