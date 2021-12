Aktion der Sparkasse am Niederrhein : Der zehnjährige Mads gewinnt ein neues I-Pad

In der Sparkassen-Filiale in Borth erhielt Mads seinen Gewinn. Die stellvertretende Leiterin Eva Gräfe und Vater Andreas freuten sich mit ihm. Foto: SAN

Borth Rund 50 zehnjährige Kinder aus dem Geschäftsgebiet der Sparkasse am Niederrhein hatten beim Taschengeld-Gewinnspiel mitgemacht. Mads Beuscher aus Borth zog das Glückslos.

Mads Beuscher musste nicht lange überlegen, was er mit seinem neuen I-Pad alles tun wird. „Im IT-Unterricht an der Europaschule in Rheinberg lernen wir viel mit Tablets. Das kann ich nun auch zu Hause und im Büro meines Vaters machen“, sagte der zehnjährige Mads bei der Preisübergabe.

Zusammen mit seiner Zwillingsschwester Mia und rund 50 weiteren zehnjährigen Kindern aus dem Geschäftsgebiet der Sparkasse am Niederrhein hatte er beim Taschengeld-Gewinnspiel mitgemacht.

Das Glückslos fiel auf ihn. In der Geschäftsstelle in Borth erhielt Mads jetzt von Eva Gräfe seinen Preis im Wert von 370 Euro. Kleine Kunden der Sparkasse am Niederhein können, wenn sie zehn Jahre alt geworden sind, gemeinsam mit ihren Eltern ein Guthaben-Girokonto für ihr Taschengeld eröffnen.

„Ich finde das gut. Denn so können die Kinder früh lernen, wie sie mit Geld umgehen, das sie nicht sehen“, sagt Mads Vater Andreas Beuscher. Auch für die Zwillingsschwester Mia haben sie in ihrer Geschäftsstelle in Borth bereits ein kostenloses Girokonto eröffnet. Regelmäßig geht darauf nun das Taschengeld der beiden ein.

Noch am gleichen Abend richteten Vater und Sohn den neuen Computer mit einer erforderlichen Identifikationskennung und der passenden E-Mail-Adresse ein, damit Mads in der nächsten IT-Unterrichtsstunde an der Europaschule gleich loslegen kann.

(up)