Abschluss des Kultursommers 2021 der „Wir 4 Kultur“-Initiative in Rheinberg : Lyrischer Leseabend bei lausigem Wetter

Rupert Seidl bei seiner Lesung am Spanischen Vallan in Rheinberg: Mal hauchte er die Texte, mal sprach er sie betont und heftig. Foto: Armin Fischer (arfi)

Rheinberg Rupert Seidl liest Gottfried Benn bei der Abschlussveranstaltung des Kultursommers 2021 der „Wir 4 Kultur“-Initiative in Rheinberg.

„Zwischen lausigen Jahren“ hieß ein vierteiliges Leseprogramm, veranstaltet vom Verein Kulturprojekte Niederrhein, mit dem der Schauspieler Rupert Seidl „zwischen den Jahren“ an vier Orten am Niederrhein unterwegs war. Als Lektüre hatte er in Moers Texte von Eugen Roth, in Kamp-Lintfort von Karl Valentin, in Neukirchen-Vluyn von Robert Gernhardt und in Rheinberg von Gottfried Benn dabei.