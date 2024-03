Installation in Rheinberg Luja war’s – er hat den Feldhai zu Wasser gelassen

Der Wallacher Feldhai bringt die Menschen in Bewegung. Nach dem RP-Bericht über das seltsame „Tier“ im Gath-See an der Gathstraße machen sich viele Menschen auf den Weg in den äußersten Rheinberger Norden, um mit eigenen Augen zu erleben, was da für Aufsehen sorgt. Zu Fuß, mit dem Rad oder mit dem Auto nähern sich die Schaulustigen der bedrohlich im flachen Grundwasser treibenden Haiflosse. Und stellen sich Fragen über Fragen: Was ist das? Wo kommt das her? Ist das ein echtes Tier? Habt jemand schon mal was von einem Feldhai gehört? Hat sich da jemand einen Spaß erlaubt? Und wenn ja: Wer war das? Ein gewisser Kai Wokcaj – nie gehört!