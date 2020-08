FDP-Nachwuchs : Luca Marie Henneberger führt die Jungen Liberalen in Rheinberg

Luca Marie Henneberger führt die Jungen Liberalen in Rheinberg

Rheinberg Die Jungen Liberalen in Rheinberg haben einen neuen Vorstand gewählt. Der FDP-Nachwuchs wird künftig von Luca Marie Henneberger geführt. Die Julis blieben „das Korrektiv der FDP und der Fraktion“, kündigte sie an.

Luca Marie Henneberger ist neue Vorsitzende der Jungen Liberalen (Julis) in Rheinberg. Sie erhielt beim Ortskongress der Julis einstimmig die Unterstützung der Mitglieder. „Ich bin hochmotiviert. Den nächsten Monat geben wir noch einmal gemeinsam mit der FDP im Wahlkampf Gas“, kündigte die 19-Jährige an. „Dann geht es an die Substanz: Wir müssen und wollen unserem Anspruch gerecht bleiben, das Korrektiv der FDP und der Fraktion zu sein und weiter im konstruktiv kritischem Austausch zu bleiben“, formuliert die Budbergerin das Selbstverständnis des liberalen Nachwuchses.