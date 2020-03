Rheinberger Einzelhandel : Im Weinhaus ist endgültig Schluss

Rheinberg Lothar Gardemann gibt das Geschäft am Markt auf, der Online-Handel geht weiter.

Ganz aufgeben wird Lothar Gardemann das Weingeschäft nicht. „Der Online-Handel geht weiter“, so der Geschäftsmann, der seine edlen Tropfen in alle Welt verschickt, manchmal sogar französische Weine zurück zu Kunden in Frankreich. Was aus dem geschmackvoll eingerichteten, rund 55 Quadratmeter großen Ladenlokal wird, weiß er noch nicht. In der oberen Etage werde er jedenfalls nichts verändern, versichert der Rheinberger: Dort präsentiert er seine hochwertigen Messer, überwiegend Kochmesser, die er aus Solingen und Japan bezieht und die er in beleuchtete, teilweise in wandeingelassenen Vitrinen ausstellt. Die Seite dazu heißt www.scharfkochen.de. „Viele Kunden schauen sich die Messer hier vor Ort an, bevor sie sie kaufen. Man muss wissen, wie so ein Messer in der Hand liegt“, erläutert Lothar Gardemann.