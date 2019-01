Rheinberg : Sounds von Salsa bis Santana

Los Rumberos de Cuba spielen im Lokal „Wein & Cocktails“ Foto: Enni

RHEINBERG (up) Mit zwölf teilnehmenden Gaststätten und 14 Bands ist die zehnte Enni-Night of the Bands so groß wie noch nie. Sie findet am Samstag, 12. Januar, ab 18.30 Uhr statt und dauert bis nach Mitternacht.

