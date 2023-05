30. Deutscher Mühlentag Lohmühle ist Pfingstmontag geöffnet

Die Lohmühle am Lohheider See zwischen Baerl und Vierbaum (An der Lohmühle 17 in Baerl) ist am Pfingstmontag von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Grund ist der 30. Deutsche Mühlentag an diesem 29. Mai. „Die Wetterprognosen sind erstaunlich gut, und so hoffen wir auf zahlreiche Besucher“, so Norbert Nienhaus, Vorsitzender des Mühlenvereins Lohmühle. Eine gute Gelegenheit, mit Freunden und Bekannten bei Kaffee und Kuchen oder bei Grillwürstchen und Bierchen ins Gespräch zu kommen.