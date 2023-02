Sperrung in Rheinberg Lkw verliert Salpetersäure – lange Staus an der Auffahrt zur A57

In Rheinberg hat am Donnerstagvormittag ein Fahrzeug Salpetersäure verloren. Die Feuerwehr sprach von einer kleinen Menge, es habe sich um zwei bis drei Liter gehandelt. Das Fahrzeug, vermutlich ein Tankwagen, habe nicht ermittelt werden können. Nach Auskunft der Polizei sei die Alarmierung um 9.47 Uhr erfolgt. Die Flüssigkeit sei nahe der Anschlussstelle zur A57 ausgetreten. Es habe sich um eine zehn Meter lange und einen Meter breite Spur gehandelt. Die Feuerwehr habe zunächst ermittelt, um welchen Stoff es sich handelte, und habe die Salpetersäure dann mit reichlich Wasser neutralisiert. Dazu sperrte die Polizei die Zufahrten an den Kreuzungen L137/L155 (bei McDonald’s), Bahnhofstraße/Umgehungsstraße K31) sowie die Zufahrt zur Autobahn. Dadurch sei es zu langen Staus gekommen, die sich aber nach einer knappen Stunde wieder auflösten. Es sei niemand verletzt worden.