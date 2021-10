Feuerwehreinsatz in Rheinberg : Lkw verliert Diesel auf Firmengelände in Millingen

Lkw verliert Diesel auf Firmengelände in Millingen

Feuerwehreinsatz in Rheinberg

Rheinberg Am Freitagmorgen hat sich ein Lkw bei der Einfahrt auf ein Betriebsgelände in Millingen den Dieseltank aufgerissen. Die Feuerwehr konnte das Schlimmste verhindern.

Am Freitagmittag hat ein Lkw in Millingen Dieseltreibstoff verloren. Als der Fahrer sein Fahrzeug auf das Firmengelände von Aumund an der Saalhoffer Straße lenkte, riss er sich offenbar den Tank des Wagens auf. Ein Feuerwehrsprecher sagte, die Sache sie „glimpflich“ ausgegangen, es seien „unter 50 Liter“ Diesel ausgelaufen. Die Freiwillige Feuerwehr Rheinberg wurde gegen 11.45 Uhr alarmiert. Neben dem Löschzug Mitte fuhren auch die Einheiten Millingen, Ossenberg und Borth zum Einsatzort und kümmerten sich. Der Dieseltreibstoff wurde mit Eimern aufgefangen, abgebunden und aufgenommen. Nach etwa einer Stunde konnten die Einsatzkräfte wieder einrücken.