Am Rheinberger Annaberg Lkw rollen weiter zum Außenlager an der Messe

Auch am Donnerstag rollten noch Lkw auf das Gelände der Messe Niederrhein. Sie lieferten weiterhin Material für ein Außenlager an. Wie berichtet, hatten Anwohner die Stadt darauf aufmerksam gemacht. Transparente mit der Aufschrift Rudolph lassen den Schluss zu, dass das Lager für die Betreiberfirma des Logistikzentrums an der Alten Rheinstraße ist. Das Lager befindet sich genau in dem Korridor zwischen Messehallen und Wohngebiet, der bei der geplanten und beschlossenen Neuentwicklung des gesamten Messeareals frei bleiben soll, um die Anwohner vor Lärm zu schützen. Diese Anwohner wunderten sich jetzt, dass das Lager nicht wie angekündigt zurück-, sondern noch weiter ausgebaut wird. Außerdem parkten Lkw weiterhin direkt an den Grundstücken der Anwohner und die Fahrer schauten über den Sichtschutz hinweg bis in die Wohnzimmer. Auch Müll sei schon zu finden. Bürgermeister Dietmar Heyde sagte, städtische Mitarbeiter seien vor Ort, um sich ein Bild zu machen und entsprechend zu reagieren.