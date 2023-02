Verkehrsunfall in Rheinberg Lkw-Fahrer schwer verletzt

Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, wo sich Ärzte umgehend um ihn kümmerten. Der 52-Jährige fuhr mit seinem Lkw – eine Zugmaschine mit einem Tankwagenauflieger – auf der Xantener Straße (L137) Richtung Alpen. Rund 250 Meter hinter der Solvay-Kreuzung in Ossenberg, in Höhe eines Feldes zwischen der Pferdekoppel und den frei stehenden Häusern an der kleinen Stichstraße, kam der Lkw aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr frontal gegen einen Straßenbaum, der daraufhin umkippte. Einsatzkräfte der Rheinberger Feuerwehr zersägten den Baum und sorgten dafür, dass das Holz keine Behinderung für den Autoverkehr darstellte. Die Landstraße (ehemalige B57) blieb für die Zeit der Lkw-Bergung zwischen Solvay-Kreuzung und der Kreuzung Drüpter Straße bis voraussichtlich 15 Uhr komplett gesperrt. Text: up/RP-Foto: Arnulf Stoffel