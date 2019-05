Feuerwehreinsatz : Lkw brennt auf Zufahrt der A 57 komplett aus

Die Feuerwehr ging mit Löschschaum gegen den Lkw-Brand vor. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Rheinberg In Rheinberg ist am Mittwoch gegen 13.30 Uhr ein Lkw in Brand geraten. Der Fahrer blieb unverletzt.

Der Fahrer war mit seiner Zugmaschine mit unbeladenem Auflieger von der Autobahn 57 von Moers kommend an der Anschlussstelle Rheinberg Richtung B 510 gefahren. Kurz vor der Ampel ging der Lkw in Flammen auf. Der Fahrer blieb unverletzt, der Lkw brannte komplett aus.

Der Löschzug Mitte der Rheinberger Feuerwehr war schnell zur Stelle und löschte das Feuer. Es bildete sich ein Rückstau. Die Brandursache steht noch nicht fest, möglicherweise handelte es sich um einen technischen Defekt.

(up)