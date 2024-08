Tag der Trinkhallen in NRW Live-Musik und mehr am Orsoyer Büdchen

(up) Seit Alija Shenur (Foto) Ende 2023 den Kiosk an der Rheinberger Straße 375 in Orsoy an der ZUE übernommen hat, läuft der Laden wieder. Zuletzt hatte er sieben Jahre lang leergestanden. Jetzt ist Shenur in das Programm des „Tages der Trinkhallen“ aufgenommen worden, den Ruhr-Tourismus am Samstag, 17. August, zum vierten Mal durchführt. Den Kiosk in Orsoy gab es schon in den 60er Jahren. Alija Shenur hat ihn renoviert, es gibt jetzt auch einen Vorraum mit Sitzmöglichkeiten. Am Samstag hat er von 10 bis 22 Uhr geöffnet. Das offizielle Programm zum Trinkhallen-Tag beginnt um 15 Uhr. Unter dem Titel „Gemischte Tüte“ sorgt der Liedermacher Binyo (Robin Brunsmeier) aus Halver für popoptimistische Klänge, DJane Bobby alias Bobbythek liefert den Soundtrack zu Bierchen und Klümpchen. Foto: Armin Fischer