„Die Physiker“ in Rheinberg Wie der Amplonius-Literaturkurs mit Dürrenmatt punktet

Insgesamt 12 Charaktere galt es zu verkörpern, so dass in den beiden Aufführungen alle 24 Teilnehmer Bühnenpräsenz erfuhren. Was die Rollenverteilung angeht, war das Ensemble zwar demokratisch eingebunden, die tatsächlichen Besetzungen ergaben sich letztendlich aber fast von selbst. „Die Schüler sind da hineingewachsen. Irgendwann hat man festgestellt: Du bist der perfekte Einstein und du der beste Newton“, sagt Tanja Schubert. Für die musikalische Einstimmung durch das Orchester des Musikkurses von Lukas Aster war im Vorfeld reichlich Kreativität gefragt. „Ich habe einige Melodien komponiert und die Schüler damit beauftragt, sich Texte auszudenken, die zum Stück passen“, so Aster. Das hat wunderbar geklappt, nur die zweite Hoffnung des Pädagogen erfüllte sich nicht: „Eigentlich sollten die Schüler auch singen, aber sie haben sich nicht getraut. Trotzdem ist das eine ganz tolle Truppe.“ Frei nach dem Motto: Was nicht passt, wird passend gemacht, reagierte Tanja Schubert auf die nicht gerade perfekte Generalprobe: „Zu Beginn musste eine Leiche von der Bühne getragen werden, deren Perücke dauernd abfiel und die die Schauspieler einfach liegen ließen. Irgendwann haben wir gesagt: Das ist eine Komödie, das bauen wir so ein.“