Matinee beim Klassikkonzert Lions-Damen verwöhnen die Gäste im Schlossgarten

Wie bereits in den beiden vergangenen Jahren wollen die Damen des Lions-Clubs Rheinberg Juventas auch dieses Mal die Gäste einer Schloss-Matinee im Rahmen des Kammermusikfestivals Kloster Kamp am Sonntag, 14. Juli, 11 Uhr, ordentlich verwöhnen. Neben einem reichlichen Angebot an Torten gibt es Kaffee, Sekt und erstmalig als weitere Spezialität eine alkoholfreie Melonenbowle. Selbstverständlich können die Besucher auch für zu Hause Tortenstücke mitnehmen. Für entsprechende Transportbehältnisse haben die Lions-Damen gesorgt. „Wir hoffen, dass auch in diesem Jahr unser Angebot gut angenommen und rege genutzt wird“, so die neue Präsidentin des LC Rheinberg Juventas, Claudia Liebisch-Hetzel, „denn der Erlös soll auch dieses Mal wieder dem Projekt ‚Open Sunday’ zugute kommen.“