Second-Hand-Markt in Rheinberg Lions-Damen laden zum Stöbern ins Amplonius-Forum ein

Am Samstag, 20. April, richtet der Lions Club (LC) Rheinberg Juventas gemeinsam mit dem Rheinberger Amplonius-Gymnasium in der Zeit von 11 Uhr bis 15 Uhr einen Second-Hand-Markt im Forum der Schule an der Dr.-Aloys-Wittrup-Straße 18 in Rheinberg ein. Ein reichhaltiges Angebot an Damenbekleidung, Kinderkleidung und Spielsachen lädt zum Stöbern und Trödeln ein. Die Vorbereitungen dafür laufen bereits.