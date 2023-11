Lions-Club Rheinberg Weihnachtswunschbaum steht im Fischmarkt-Hotel

Zum sechsten Mal erstrahlt am ersten Advent ein Weihnachtsspendenbaum im Foyer des Hotels am Fischmarkt in Rheinberg. Geschmückt ist er mit goldenen Anhängern mit frohen Wünschen zum Weihnachtsfest. Auf deren Rückseite sind Beträge über fünf, zehn und 20 Euro aufgedruckt. Nicht nur Hotelgäste, sondern alle, die am Hotel vorbeikommen, sind eingeladen, einen Anhänger „abzupflücken“ und den aufgedruckten Betrag oder gerne auch mehr an der Anmeldung des Hotels als Spende zu entrichten. Der aufgedruckte QR-Code ermöglicht auch, die Spende per PayPal einzuzahlen.