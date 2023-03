Lions-Club Kamp-Lintfort/Rheinberg Willkommene Hilfe für die Flüchtlinge

Rheinberg · Der Lions-Club Kamp-Lintfort/Rheinberg hat für die Unterkunft am Melkweg in Rheinberg zwei große Zelte gekauft. Der Verein will sich auch weiterhin in der näheren Umgebung engagieren. Denn die Zahl der Flüchtlinge wächst weiter.

23.03.2023, 16:56 Uhr

Als Christian Frick und Walter Vogel von den Lions zum Melkweg kamen, wurde sogar für sie getanzt. Die Freude über die Zelte war groß. Foto: Armin Fischer (arfi)

Der herzliche Empfang hat Christian Frick sehr beeindruckt. „Als wir am Melkweg ankamen, war der Grill schon heiß und es gab Kaffee, Tee und frisches Fladenbrot“, berichtet der Präsident des Lions-Clubs Kamp-Lintfort/Rheinberg. „Und die Menschen waren unglaublich freundlich.“ Zusammen mit Walter Vogel – der Rheinberger Zahnarzt ist Past-Präsident des Clubs und damit Amtsvorgänger – besuchte Frick die städtische Flüchtlingsunterkunft am Melkweg.