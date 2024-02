Erfolgreiche Kino-Matinee Lions-Damen helfen Kindern mit Second-Hand-Verkauf

Auch die zweite Kino-Matinée des Damen-Lions-Clubs (LC) Rheinberg Juventas kam wieder gut an. Gut eingestimmt durch den Film „Einfach mal was Schönes“ trafen sich die zahlreichen Besucherinnen zum Sektempfang auf der Empore des Kinos Hall of Fame in Kamp-Lintfort. Das reichhaltige Angebot an hochwertiger Second-Hand-Kleidung lud dann dazu ein, nach Herzenslust zu stöbern. Ob Jacken, Mäntel, Kleider, Röcke, Hosen, Blusen, Pullover, Taschen, Schuhe, Schals oder auch festliche Kleidung, es fehlte an nichts und die meisten Besucherinnen wurden ausnahmslos bei dem reichhaltigen Angebot fündig. Viele hätten sich gar dazu verleiten lassen, mehrere Teile mitzunehmen, die von den Lions-Damen zuvor gesammelt worden waren. „Wir danken ganz besonders auch dem LC Duisburg Rhenania, der uns noch sehr großzügig Kleidung gespendet hatte. Diese war bei einem Second-Hand-Verkauf in Duisburg übriggeblieben,“ so Claudia Liebisch-Hetzel, Schatzmeisterin des LC Rheinberg Juventas.