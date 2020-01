Kabarett in Rheinberg : Lioba Albus im Adler: „Das Weg ist mein Ziel“

Vierbaum „Das Weg ist mein Ziel“ heißt das neue Programm von Lioba Albus. Die bekannte Kabarettistin präsentiert es am Sonntag, 26. Januar, um 20 Uhr, im Schwarzen Adler in Vierbaum an der Baerler Straße 96.

Mia Mittelkötter, die Paraderolle von Lioba Albus, ist verwirrt. Früher hieß es immer: Zu Hause ist’s am schönsten. Neuerdings wollen alle immer nur weg: in den Urlaub, aus dem Alltag, aus der eigenen Haut; Tapetenwechsel, Partnerwechsel, Seitenwechsel – alle sind in Bewegung, kaum einer kommt an. Diesem Phänomen will Lioba Albus auf den Grund gehen, macht sich auf den Weg, „das Weg zu suchen“. Eintrittskarten zum Vorverkaufspreis von 18 Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühren gibt es in Rheinberg im Reisebüro Artz an der Gelderstraße 3 oder im Schwarzen Adler an der Baerler Straße in Vierbaum täglich ab 17 Uhr, dienstags Ruhetag.