Reaktion auf RVR-Regionalplan : Linke für Zusammenschluss der Parteien gegen Kiesabbau

In Rheinberg soll noch auf rund 220 Hektar Kies abgebaut werden. Dagegen erhebt sich Widerstand. Foto: Armin Fischer (arfi)

Rheinberg Die Linken lehnen die aktuellen Planungen für eine weitere Auskiesung in der Stadt Rheinberg ab. Tim Rybus, Sprecher des Ortsverbands, erklärt hierzu: „Angesichts der bereits erfolgten Flächenzerstörungen durch die Kiesindustrie in unserer Stadt sind weitere Auskiesungen inakzeptabel. Und müssen unter allen Umständen verhindert werden.“

Aus Sicht der Linken sollten bei dem ihrer Auffassung nach nun notwendigen Widerstand alle demokratischen Parteien in Rheinberg zusammenarbeiten. „Jetzt ist nicht der Zeitpunkt für parteipolitische Alleingänge. Wenn wir wollen, dass es nicht zu weiteren Abgrabungen in unserer Heimat kommt, müssen alle demokratischen politischen Kräfte in Rheinberg an einem Strang ziehen“, betont Sprecherin Manuela Bechert.

Um zukünftige mögliche Kooperationen bei diesem wichtigen Thema auszuloten, will die Linke nun auf die anderen Parteien zugehen und zu einem gemeinsamen Austausch zum Thema einladen. „Dass es hier gemeinsame Schnittmengen gibt, zeigt exemplarisch die Tatsache, dass die Grünen in Rheinberg unsere bereits Anfang Juli in der Presse geäußerte Idee zu einer informativen Radtour aufgegriffen haben und diese nun ebenfalls durchgeführt haben. In solchen Fällen wäre eine Zusammenarbeit sicher sinnvoll“, so Tim Rybus.

„Die Parteipolitik sollte davon Abstand nehmen, jegliche akuten Probleme zum Wahlkampfthema zu machen. Hier geht es darum, aktiv zu unterstützen, dass keine weiteren Kiesabbauflächen entstehen. Und ich finde es ein sehr schönes Zeichen, dass sich hier in Rheinberg schonmal mehrere Parteien gefunden haben, die es schaffen, über den Tellerrand hinaus zu blicken, sich zusammentun und gemeinsam unterstützen“, so Manuela Bechert.

Die gemeinsame Radtour zu den Kiesabbau-Gebieten wird voraussichtlich am 19. September stattfinden. Der Start soll in Rheinberg erfolgen, dann soll es auf der rund 45 Kilometer langen Info-Radtour über die betroffenen Abbauflächen bis nach Kamp-Lintfort gehen. Für die geführte Tour ist geplant, mehrere Experten oder Expertinnen zu gewinnen, die über Hintergründe und eine mögliche Auflehnung gegen weitere Auskiesungen berichten. Die Linke hat vor, auf die anderen Parteien zuzugehen, um einen breit angelegten Protest in Gang zu bringen.

(up)