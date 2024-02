Vollgelaufene Keller in Rheinberg Lineg will Grundwasser-Opfern helfen

Rheinberg · Nach Hochwasser und Dauerregen hat sich auch in Rheinberg Wasser in viele Keller gedrückt. Betroffen sind vor allem Orsoyerberg, Borth und Wallach. In Orsoyerberg wird eine neue Pumpanlage gebaut, weil die Kapazitäten dort nicht ausreichten.

07.02.2024 , 16:54 Uhr

Der Kolk am Ende der Wallstraße in Borth, üblicherweise ein kleiner Weiher, hat sich zu einem See aufgestaut. Foto: Armin Fischer (arfi)