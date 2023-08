Lineg baut die Pumpen ab Die Fossa in Rheinberg wird zur Großbaustelle

Die Fossa Eugeniana ist ein historisches Kanalbauwerk, das im 17. Jahrhundert begonnen, aber nie vollendet worden ist. Das Gewässer fließt mitten durch Rheinberg Richtung Altrhein. Und hier soll es vom kommenden Jahr an ökologisch aufgewertet und der Vollendung ein gutes Stück nähergebracht werden. Das Paradies aber, so eine Lineg-Vertreterin, die das Projekt jetzt im Stadtentwicklungsausschuss vorgestellt hat, sei unerreichbar. Eben weil der Denkmalschutz – die Fossa sei das zweitgrößte Bodendenkmal in NRW – der Ökologie Grenzen setze.