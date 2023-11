In Rheinberger Innenstadt Lichterfest wird zum Regenfest

Es war alles gut gemeint und es war alles bestens vorbereitet. 26 Geschäfte in der Innenstadt wollten beim ersten Lichterfest nach mehrjähriger Pause mitmachen, wollten in der Adventszeit ein Zeichen setzen und in eine Reihe zur Belebung der Geschäftsstraßen starten. Doch das Lichterfest, einst von Buchhändlerin Petra Neumann von Neumanns Buchhandlung ins Leben gerufen, fiel buchstäblich ins Wasser. Bei Dauerregen und fieser Kälte verirrten sich am Freitagabend nur wenige Menschen an den Markt und in die Gelderstraße.