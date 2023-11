Fotos Lichterfest wird zum Regenfest

Die erste von drei geplanten Veranstaltungen, mit der die Rheinberger Geschäftsleute in der Vorweihnachtszeit die Innenstadt beleben wollen, ist am Freitagabend (24. November 2023) regelrecht ins Wasser gefallen. Aber davon lassen sich die Organisatoren nicht entmutigen. Vor Neumanns Buchhandlung in der Fußgängerzone steht dieses beleuchtete Fahrrad.