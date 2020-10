Umwelt in Rheinberg : Solarspaziergänge gehen in die Winterpause

Rheinbergs Klimaschutzmanagerin Nicole Weber (r.) informiert beim Solarspaziergang über die Vorteile von Photovoltaikanlagen. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Rheinberg Zwei Termine bieten in diesem Jahr letzte Gelegenheit für Solarspaziergänge in Rheinberg. Interessenten können sich am 8. Oktober in Borth und am 14. Oktober in Alpsray über Photovoltaikanlagen informieren.

Am Mittwoch, 14. Oktober, findet in Rheinberg der letzte Solarspaziergang in diesem Jahr statt. Treffpunkt ist um 17.30 Uhr in Alpsray vor dem Haus Am Rothen Busch 16. Bereits eine Woche früher, am Donnerstag, 8. Oktober, findet ein Solarspaziergang in Borth statt, Treffpunkt ist um 18 Uhr vor dem Gebäude Weißdornweg 13.

Die Solarspaziergänge führen zu Häusern mit bestehenden Solarstromanlagen. Sie dienen als Gelegenheit, mit den Eigentümern ins Gespräch zu kommen und die Erfahrungen mit der Technik, dem Ertrag und dem Preis-Leistungsverhältnis zu erfragen. Im Mittelpunkt steht die Motivation, die Funktion der Technik, die Größe, die Qualität der Beratung und die Frage: Würde der Eigentümer die Anlage so auch heute wieder installieren – hat es sich gelohnt? Mit dabei ist auch ein Rheinberger Solarteur, der für weitere technische Detailfragen zur Verfügung steht, sowie ein Vertreter des städtischen Klimaschutzmanagements.

Die Stadt hat mit Unterstützung des RVR seit September 2019 im Stadtgebiet 20 Solarstromanlagen gefördert – „auch wenn ein solcher Zuschuss eigentlich gar nicht nötig ist, da sich die Anlagen aufgrund der stark gesunkenen Preise bereits lohnen“, heißt es dazu vom Klimaschutzmanagement. Zum einen aufgrund der Vergütung, zum anderen zumeist durch den Eigenverbrauch des selbst erzeugten Sonnenstroms, der ansonsten für durchschnittlich 30 Cent eingekauft werden müsste.

„Wer auf einem geeigneten Dach keine Photovoltaik-Anlage oder Solarthermieanlage nutzt, verschenkt bares Geld und verpasst die Möglichkeit, sich von Strompreissteigerungen unabhängig zu machen“, so das Klimaschutzmanagement. Mit bedarfsgerecht ausgerichtetem Speicher und entsprechender Solaranlagengröße könnten Familien 60 Prozent und mehr ihres Stromverbrauchs durch Sonnenstrom decken.

Die Förderungen seien lange vergeben. Unter anderem dadurch habe sich die Nachfrage nach Solarstromanlagen nach fünf-jähriger Flaute inzwischen wieder deutlich erhöht. Lagen die Installationszahlen in Rheinberg zwischen 2013 und 2018 bei durchschnittlich 27 Anlagen pro Jahr, so wurden im vorigen Jahr fast doppelt so viele (55) installiert. In diesem Jahr waren es bis Juni bereits 40.

Weitere Solarspaziergänge sind wieder 2021 geplant.

Klimaschutzmanagement, Nicole Weber und Jens Harnack, Tel. 02843 171-493 und -498.

(RP)