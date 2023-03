Lesung in Rheinberg Wie Erziehung das Frauenbild geprägt hat

Im Mittelpunkt standen dabei eine halbe Zitrone und ein Aufklärungsheft. „Mein Vater war Bergsteiger. Auf dem Gipfel hat er immer eine halbe Zitrone gegessen und der Durst war danach angeblich weg. Das sollte mir sagen, dass man seinen Körper stets unter Kontrolle haben und mit wenig zufrieden sein soll.“ Als ihre Mutter ihren späteren Mann kennengelernt hat, habe sie sich im Bahnhofskiosk ein Aufklärungsheft gekauft und darüber erfahren, dass sie schwanger war. Das war damals verbunden mit dem Zwang zur Ehe, was sich lange Zeit nicht änderte, sagte Gebhardt: „Noch in den sechziger Jahren wurden 75 Prozent der Ehen in fortgeschrittener Schwangerschaft geschlossen. Dementsprechend war die Qualität der Beziehung, was sich direkt auf die Erziehung auswirkte.“