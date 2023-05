Lesung in Rheinberg Was gegen Narzissmus hilft

Die gute Nachricht vorweg: Narzissmus ist behandelbar. Und lässt im Alter nach. Die schlechte Nachricht: Narzissmus ist erblich. Sagt jedenfalls Pablo Hagemeyer, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Und Buchautor. Am Mittwochabend war er in Ossenberg, hat auf Einladung von Uta Fürstin von Urach, einer Verwandten der Hausherren, vor 40 Frauen und vier Männern im Schloss aus seinem neuesten Buch gelesen. „Verachtung“ hat der „nette Narzissmus-Doc“ sein drittes Werk betitelt, in dem er erklärt, wie bösartiger Narzissmus entsteht und wie man dagegen vorgehen kann.