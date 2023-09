Rheinberger Kiosk-Legende Leonie Jordan Abschied nach 24 Jahren Het Frietje

Die Sommer waren mal heiß und mal verregnet, das Personal im Bad kam und ging, und es wurde viel darüber diskutiert, wie es mit dem Underberg-Freibad weitergehen kann und soll. Aber eine Konstante gab es lange im Rheinberger Freibad im Stadtpark: Leonie Jordan. 24 Jahre lang war sie die Pächterin des Kiosks mit Terrasse auf der kleinen Anhöhe, den sie damals „Het Frietje“ nannte. Zu deutsch: „Die Pommes“. Natürlich musste es ein holländischer Name sein, denn Leonie Jordan ist Niederländerin. Das hört man nach wie vor, sobald sie den Mund aufmacht, auch wenn sie schon seit Jahrzehnten mit ihrer Familie in Rheinberg lebt. Und das ist auch gut so, denn das ist ihr Markenzeichen. Ein anderes ist ihr stets strahlendes Lächeln. Leonie Jordan, das kann man mit Fug und Recht behaupten, war lange das Herzstück des Underberg-Freibads.