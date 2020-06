Aufstellungsversammlung der CDU : Leicht zu durchschauender, halbherziger Kompromiss

Rheinberg Bei ihrer Aufstellungsversammlung zur Kommunalwahl am Samstagabend im Forum des Amplonius-Gymnasiums hat die Rheinberger CDU einem Komprmiss zugestimmt: Frank Tatzel wird nicht wie vor fünf Jahren Bürgermeisterkandidat der CDU, es wird aber eine Wahlempfehlung ausgesprochen.

Sowohl Bürgermeister Frank Tatzel als auch die CDU geben sich allergrößte Mühe, ihren Deal zur Kommunalwahl als das Ei des Kolumbus zu verkaufen: Tatzel, vor fünf Jahren noch als offizieller CDU-Kandidat ohne Parteibuch auf den Schild gehoben, wird jetzt – immer noch parteilos – heruntergestuft, wird von der CDU nur noch mit einer Wahlempfehlung ausgestattet. An den Kosten für den Wahlkampf beteiligt sich die Partei nicht. Für ihn sei das besser, versichert der Amtsinhaber. Weil er so seine Neutralität besser darstellen könne. Mag sein. Sicher ist: In den vergangenen fünf Jahren sind Bürgermeister und Partei nicht zusammengewachsen, sind keine Einheit geworden. Die CDU muss gut aufpassen, dass sie für diesen halbherzigen, wachsweichen und leicht zu durchschauenden Kompromiss am 13. September an den Urnen nicht die Quittung von den Wählern bekommt. Ein gefährliches Spiel.