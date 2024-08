Feuerwehreinsatz in Rheinberg Leiche am Rhein bei Eversael geborgen

Rheinberg · Am Donnerstag soll die Leiche obduziert werden. Erst dann kann die Polizei Näheres zu der toten Person sagen, die am Rheinufer in Rheinberg im Orsoyer Rheinbogen entdeckt und geborgen worden ist.

08.08.2024 , 11:07 Uhr

So wie bei diesem Einsatz war die Rheinberger Feuertwehr auch jetzt mit ihrem Boot vor Ort. Foto: Armin Fischer (arfi)

Die Rheinberger Feuerwehr hat eine Leiche aus dem Rhein geborgen. Es handele sich höchstwahrscheinlich um eine Frauenleiche, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Die Obduktion sei für Donnerstag terminiert, danach könne man mehr sagen. Feuerwehr und Polizei seien am Montag gegen 11.30 Uhr alarmiert worden. Der Fundort sei im Orsoyer Rheinbogen nahe der Natostraße in Eversael gewesen. Für die Feuerwehr waren die Einheiten Orsoy und Borth/Wallach im Einsatz.

(up)