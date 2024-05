Musikerin aus Rheinberg hat ersten Solo-Auftritt Ohne Noten, aber mit viel Gefühl

Sie ist 17 Jahre jung und hat eine unglaublich klare, schöne Stimme. Sie spielt auch wunderbar Klavier, obwohl sie nie Klavierunterricht hatte. Ihr Finger ging trotzdem sofort nach oben, als die Lehrerin in der Grundschule fragte, ob ein Kind vielleicht ein Instrument spiele und auf der Weihnachtsfeier in der Schule auftreten könne. „Ich kann Klavier spielen“, sagte Laura Henkel damals mit fester Stimme. Da war sie gerade einmal acht Jahre alt. Ihre Eltern schafften ein kleines Kinderklavier an, Laura schlug die ersten Töne an und übte für die Feier in der Schule. Mit Erfolg.