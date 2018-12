Karneval in Rheinberg: Mehr als „Hacke, Spitze, hoch das Bein“

Rheinberg Laudana Backhaus (15) ist Funkenmariechen mit Herzblut. Zu Beginn der Karnevalssession 2018/2019 wurde sie zu Rheinbergs bester Gardetänzerin gekürt. Sie erklärt, worauf es bei dem Sport ankommt.

Wenn Laudana Backhaus über ihren Sport redet, funkeln ihre Augen so sehr wie die Strasssteine auf ihrem Kostüm. Laudana ist Funkenmariechen mit Herzblut. Dabei ist sie – anders als viele Mariechen – nicht mit dem Karneval aufgewachsen. „Ich habe verschiedene Sportarten ausprobiert, aber die waren mir zu langsam. Als mich meine Mutter mit zum Kinderkarneval ins Zelt genommen hat und ich zum ersten Mal so eine Tanzgarde gesehen habe, wollte ich direkt mittanzen“, sagt sie. Gardetanz ist nicht nur buntes Konfetti, sondern anerkannter Leistungssport.

Was oft leicht aussieht, ist das Resultat eines jahrelangen Trainings. „Viele denken, es ist nur ein dreiminütiger Tanz. Aber wenn ich von der Bühne komme, bin ich so kaputt, als wäre ich einen Marathon gelaufen“, schildert Laudana die körperliche Anstrengung.

Dafür steht die Wallacherin jeden Freitag vier Stunden im Awo-Kindergarten und trainiert. Da der Karnevalsverein offiziell nicht als Sportverein eingetragen ist, bekommen die Funkenmariechen keine Nutzungszeit in städtischen Sporthallen. Laudanas Vater Martin Backhaus ist selbst im 1. KG Rot-Weiss Borth aktiv und bemängelt die Trainingssituation der Mariechen: „Es ist schade, dass so eine Sportart in den Hinterzimmern verschwindet.“ Vielen Karnevalsvereinen gehe es so, fügt er hinzu. Stünde ein richtiger Hallenboden und eine Spiegelwand zur Verfügung, könne man mehr herausholen.