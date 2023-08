Unfall an Bahnübergang in Orsoy Lkw kollidiert mit Lokomotive

Am Dienstagnachmittag hat es auf dem Bahnübergang auf der Landrat-von-Laer-Straße in Orsoy einen Verkehrsunfall gegeben. Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, ist es dort aus bislang unbekannter Ursache gegen 15.30 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einer allein auf der Hafenbahn fahrenden Lokomotive und einem Lkw gekommen. Der 52-jährige Lkw-Fahrer aus Rheinberg zog sich bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen zu. Der 64-jährige Lokführer blieb unverletzt. Der Bahnübergang ist unbeschrankt, aber mit einer Lichtsignalanlage technisch gesichert. Die Rheinberger Feuerwehr rückte aus und kümmerte sich um ausgelaufene Flüssigkeiten. Für die Bergung und Sicherstellung des Lkw erschien ein Abschleppunternehmen aus Moers. Die Landrat-von-Laer-Straße war für die Zeit der Bergungsmaßnahmen und Unfallaufnahme für mehrere Stunden gesperrt. Polizeibeamte leiteten den Verkehr ab.