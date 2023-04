Rotes Kreuz in Rheinberg Langjährige DRK-Mitglieder für ihre Treue geehrt

In einer Bilanz ging Günter Köster auf das zurückliegende Jahr ein. Für den langjährigen Ersten Vorsitzenden Köster war es die letzte Jahreshauptversammlung in Verantwortung: Er hatte sich nicht mehr zur Wiederwahl gestellt. Das DRK leistete 21.800 ehrenamtliche Einsatzstunden in ganz unterschiedlichen Bereichen. Neben Notfall-, Rettungsfahrten, Krankentransporten und Infektionsfahrten gab es Einsätze bei Bombenentschärfungen, Einrichten von Notunterkünften oder Betreuung von Bürgern in Not, wie nach dem Wohnungsbrand eines Rheinberger Mehrfamilienhauses.