Rheinberg: Lange Nacht der Industrie bei Solvay in Rheinberg: Highlights auf dem Kraftwerksdach

Rheinberg : Lange Nacht der Industrie mit 100 Besuchern bei Solvay

Die Teilnehmer des nächtlichen Rundgangs durch das Rheinberger Solvay-Werk. Foto: Johannes Kefferpütz

Rheinberg Auch in diesem Jahr hat das Solvay-Chemiewerk in Rheinberg bei der „Langen Nacht der Industrie“ mitgemacht. Rund 100 Teilnehmer vom gesamten Niederrhein erhielten Einblicke in das Herzstück der Sodafabrik.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Nur selten haben Nicht-Solvayaner die Gelegenheit, so nah an die Kolonnen und kilometerlangen Rohrleitungen heranzukommen.

Ein Blick in die Messwarte, auf die Baustelle der neuen Natriumbicarbonat-Anlage und die Kalksteinöfen gehörte ebenso zur Tour wie die Fahrt auf das Kraftwerksdach; auf 70 Meter Höhe genießt man einen unvergleichlichen Blick bis ins nächtliche Ruhrgebiet.