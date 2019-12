Landschaften und Menschen in Aquarell

Renate Potjans mit einem für sie typischen Aquarell – einer Landschaft im Schnee an einem fiktiven Ort. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Die Rheinberger Malerin Renate Potjans zeigt bis Weihnachten 27 ihrer Bilder im Stadthaus. Es ist ihre erste Ausstellung überhaupt.

Auch für Kunstfreunde lohnt sich mal wieder ein Besuch im Foyer des Stadthauses. Dort wurde in dieser Woche die Ausstellung „Landschaften und Menschen in Aquarell“ mit 27 Werken der Rheinberger Künstlerin Renate Potjans eröffnet. Farbenfrohe Auelandschaften, mediterrane Architektur oder romantisch anmutende Portraits wechseln mit ausdrucksstarken Schwarz-Weiß Motiven.

Auch der niederrheinische Landregen, der gerade im Spätherbst so reichlich fällt, kommt nicht zu kurz und sorgt für interessante Reflexionen. So spazieren im „Konzertbesuch bei Regen“ Menschen von Schirmen geschützt über regennasses Pflaster, auf dem sich die Lichter der Stadt spiegeln und auf diese Weise eine ganz besondere Stimmung vermitteln. Das Rheinberger Wetter diente allerdings nicht als Inspiration, versichert Renate Potjans: „Ich male einfach sehr gerne Regenschirme, das macht mir Spaß.“

Öffnungszeiten Die Ausstellung kann man während der üblichen Öffnungszeiten besuchen: mo-fr 8.30 bis 12 Uhr, mo-mi 13 bis 16 Uhr, do 13 bis 17 Uhr

Das künstlerische Talent hat sie von ihrem Vater geerbt, hat schon als Kind gerne gezeichnet. Aber erst, als sie in Rente gegangen ist, hat die Industriekauffrau ihr Hobby mit Leben gefüllt, hat einen Malkurs besucht und sich ziemlich schnell für Aquarell-Malerei entschieden, weil es ihr die zarten Farben angetan hatten. Dass Sonne, Regen und Schnee gleichmäßig vertreten sind, liegt daran, weil die Künstlerin sich von den Jahreszeiten inspirieren lässt: „Ich könnte im Sommer keinen Schnee malen, im Winter mache ich das aber gerne.“

