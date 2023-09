Für seine Verdienste um Ossenberg Landrat verleiht Karl Caniels das Bundesverdienstkreuz

Karl Caniels, der erst kürzlich mit seiner Frau Ulla die Goldene Hochzeit gefeiert hat, ist Unternehmer. Die Bauelemente Caniels GmbH, inzwischen von Sohn Markus und Tochter Alexandra in der sechsten Generation geführt, ist seit ewigen Zeiten ein Familienbetrieb. Die Geschichte der Schmiede reicht rund 300 Jahre zurück. Einen Handwerksbetrieb zu führen, ist viel Arbeit. Trotzdem gelang es Karl Caniels, an allen Ecken und Enden in seinem geliebten Ossenberg mitzumischen. Schützenverein (er war König), Karnevals-Ausschuss (er war Prinz), Fußballverein (er war früher Linksaußen), Verein Gemütlichkeit (da war er lange 2. Vorsitzender) und in der Jugend in der Christlichen Arbeiterjugend (CAJ) engagiert. Fast müßig zu erwähnen, dass er auch in der Feuerwehr-Löschgruppe Ossenberg aktiv war.