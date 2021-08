Fünf Stationen in Budberg, Vierbaum und Eversael : Landfrauen-Rallye bringt 1000 Euro für Flutopfer ein

Helen und Heike Middeldorf (v.li.) zeigen Margot Barten, Ursula Berndt , Eva Meyer und Edith Heilbrunn ein Huhn. Foto: Armin Fischer (arfi)

Budberg Eine Rallye der Budberger Landfrauen am Samstag war für den rührigen Verein die erste Veranstatungen seit langem. Der Erlös kommt den vom Hochwasser betroffenen Menschen zugute.

Die Landfrauen in Budberg sind bekannt für ihre Geselligkeit, Umtriebigkeit, ihre Lust auf Entdeckungstouren. Seit Corona hat sich aber vieles geändert. „Wir haben uns bei Videokonferenzen gesehen oder telefonieren“, sagt Gunda Kirchner. Wie gerufen kam daher eine Landfrauen-Rallye als Sommeraktion. Endlich wieder etwas zusammen draußen machen, war das Motto der gut 15 Kilometer langen Rallye rund um Budberg. Mit der Stadt Rheinberg sei alles abgestimmt, so Gunda Kirchner.

Ihren Wissensdurst haben die rund 50 Landfrauen bei einer Tour stillen können. Mit dem Rad oder dem Auto mussten fünf Stationen angesteuert werden. Bei den Familien Middeldorf, Schneewind/Kirchner, Höhmann, Wiekhorst und Tomberg erwarteten die Landfrauen jede Menge an Fragen. Von der Rollenden Waldschule der Kreisjägerschaft ausgeliehene Tierpräparate hatte Försterin und Leiterin Karin Leisten beispielsweise im Schneewind-Garten drapiert. Auch die Landfrauen Rosie Isselhorst und Gudrun Korpiun mussten Fragen zur Familie der Rabenvögel beantworten. Gar nicht so einfach, stellten sie fest. Munter ging es auch an den anderen Stationen weiter.

Bei Familie Höhmann war Wissen rund um das Pony gefragt. Wie schwer ist ein Mini-Shetty und wozu wurde es früher eingesetzt? Um den Schwarzen Adler ging es bei Familie Wiekhorst. Familie Middeldorf fragte nach landwirtschaftlichen Dingen, nach Flächenmaß wie Morgen oder der Hauptfrucht des Rübenkrauts. Bei Familie Tomberg in Vierbaum stand der Beruf des Schmieds im Mittelpunkt. Welche Kohlen wurden für das Schmiedefeuer benutzt? Briketts, Koks oder Fettnuss? Fettnuss lautete die richtige Antwort. Gerd und Heike Tomberg hatten die Fragen entwickelt, deren Antworten sich beim Rundgang durch die Schmiede finden ließen. „Mein Vater hat hier in vierter Generation die Schmiede betrieben, die ich selber seit Kindesbeinen kenne“, so Gerd Tomberg.

Heike und Gerd Tomberg öffneten für die Landfrauen-Rallye ihre alte Schmiede in Vierbaum. Foto: Armin Fischer (arfi)

Die Schmiede war zugleich abschließender Treffpunkt der Landfrauen, die ebenfalls für den guten Zweck unterwegs waren. 662 Euro spendeten sie an die Flutopfer. Auf 1000 Euro stockte der Landfrauen-Vorstand die Summe auf. Eine süße Brezel, statt herzlicher Umarmung, gab es aus der Orsoyer Bäckerei Hagemann zum Abschluss.