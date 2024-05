Pumptrack-Meisterschaft In wenigen Sekunden zum Landesmeistertitel

Die Landesmeisterschaft des NRW Pumptrack Cup startet auch im dritten Jahr wieder auf der Rennpiste in Rheinberg. Veranstaltungstag ist Sonntag, 2. Juni. Dass die Meisterschaft wieder in Rheinberg ausgetragen werde, sei vor allem der „sehr hochwertigen Pumptrackanlage“ am Friedrich-Stender-Weg neben der Tennishalle von Grün-Weiß Rheinberg zu verdanken, teilt der Moerser Verein Streetgrown als Veranstalter mit. Er freue sich darauf, viele Fahrer und Fahrerinnen aus allen Ecken Nordrhein-Westfalens, aber auch aus anderen Bundesländern beim Renntag in Rheinberg begrüßen zu können.