Gewässerverschmutzung in Rheinberg : Landesamt untersucht blaue Masse aus Orsoy

Orsoy Bei der blauen Masse, die die Feuerwehr am Samstag aus dem Kuhteich in Orsoy gefischt hat (wir berichteten), könnte es sich um Dispersionsfarbe gehandelt haben.

Bei der blauen Masse, die die Feuerwehr am Samstag aus dem Kuhteich in Orsoy gefischt hat (wir berichteten), könnte es sich um Dispersionsfarbe gehandelt haben. Genau untersucht werden Proben nun in einem Labor des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV) in Duisburg. Ein LANUV-Sprecher sagte, dass man vor drei Wochen, als ebenfalls eine blaue Masse im Teich trieb, zu dem Schluss gekommen sei, dass es sich um Farbe handelte. Sobald ein Ergebnis vorliegt, wird es der Unteren Wasserbehörde beim Kreis Wesel mitgeteilt.